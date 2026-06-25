Relatora de la ONU sobre la mujer denuncia una creciente «devaluación de la maternidad»

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Ginebra, 25 jun (EFE).- La maternidad está sufriendo un proceso de devaluación en muchos países, alertó este jueves la relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y niñas, Reem Alsalem, quien señaló que es uno de los factores que contribuyen al aumento de las agresiones violentas a madres en conflictos y otros contextos.

«Hay en términos generales una preocupante devaluación de la maternidad por parte de los gobiernos, pero también por la sociedad. Se percibe como algo secundario, y se considera que si una mujer está interesada en ser madre eso puede inhibirla o limitarla en su progreso vital», señaló en rueda de prensa.

La experta jordana presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe centrado en la violencia contra las madres, subrayando que hasta ahora este rol no había sido tenido en cuenta y «rara vez se habló de ellas como una categoría diferenciada de titulares de derechos, con necesidades específicas».

«La relación sagrada entre madre e hijo rara vez se reconoce como algo que transforma a los dos, de manera biológica, física y psicológica», subrayó.

En su informe, Alsalem recomienda a los Estados que reconozcan a las madres como una categoría diferenciada de titulares de derechos, utilizando un lenguaje específico sobre mujeres y maternidad y protegiéndolas mediante la ley y las políticas públicas.

«La conclusión que considero más importante es la necesidad de promover el valor social de la maternidad y apoyar a las madres abordando mediante la educación y campañas de sensibilización las percepciones sociales actuales que hoy están mucho más negativamente cargadas que antes», destacó.

El informe denuncia que en los últimos años se advierten incluso ataques deliberados contra las madres en conflictos, como se ha visto en Gaza, «ya que las madres encarnan la continuidad de la vida dentro de un grupo, por lo que son atacadas para eliminar la posibilidad de continuidad dentro de una comunidad».

El informe también aborda el impacto negativo específico en las madres de sanciones unilaterales como las impuestas a Cuba, «causando daños al acceso a asistencia de madres embarazadas, lactantes, o a su capacidad de dar a luz y alimentar a sus hijos». EFE

abc/jgb