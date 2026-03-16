Relatora ONU para Irán: cifra de víctimas en las protestas de enero podría llegar a 17.000

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Ginebra, 16 mar (EFE).- La relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, señaló este lunes que al menos 7.000 personas murieron en la represión de las protestas de finales de diciembre y enero en Irán, aunque indicó que la cifra «podría llegar a las 17.000», ya que hay otras 10.000 posibles, aún no identificadas.

«La cifra que incluí en mi informe al Consejo de Derechos Humanos es de más de 7.000 pero es una estimación conservadora, basada en verificación rigurosa. La organización que las documenta señala que otras 10.000 personas aún no han sido identificadas», destacó en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Ginebra.

La relatora japonesa señaló que sigue siendo complicado dar cifras sobre esa represión, y comentó que ha oído hablar de hasta 40.000 víctimas, pero «sin documentación que explique cómo se llega a esos números». EFE

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