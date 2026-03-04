Relatores de la ONU condenan ataques a Irán: «La intervención militar no es una solución»

2 minutos

Ginebra, 4 mar (EFE).- Un grupo de relatores de la ONU condenó hoy los ataques militares «ilegales» de Israel y Estados Unidos a Irán por violar el derecho internacional, y agregó que de esta manera no se solucionarán las inquietudes sobre la cuestión nuclear u otras que se puedan tener.

«No podemos elegir cuándo aplicar el derecho internacional. Los ataques militares ilegales no son una solución a la cuestión nuclear, ni a la lucha contra el presunto terrorismo ni a la situación de derechos humanos en Irán», subrayaron los relatores.

El grupo de treinta relatores subrayó que estos ataques, lanzados en medio de negociaciones diplomáticas, violan el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas que prohíbe el uso de la fuerza y establece el deber de los Estados de resolver los conflictos de manera pacífica.

Condenaron especialmente el ataque a una escuela primaria femenina en Minab, en el sur de Irán, que, según varios reportes, dejó más de 160 muertos, así como los bombardeos sobre zonas densamente habitadas, contra hospitales y oficinas de la Media Luna Roja Iraní, la principal organización de socorro.

Además, calificaron los ataques como parte de un patrón más amplio de acciones unilaterales ilegítimas por parte Estados Unidos e Israel que desestabilizan la región entera.

En este sentido, mostraron también su preocupación por las agresiones israelíes al Líbano, que violan el acuerdo del alto el fuego y el derecho internacional, además de desplazar, herir y matar a civiles.

Del mismo modo, criticaron los ataques de represalia de Irán en varias partes de Oriente Medio y el Golfo Pérsico y recordaron que en todos los casos se deben cumplir los requisitos de necesidad y proporcionalidad.

También denunciaron los apagones en las comunicaciones que aíslan a los iraníes durante el conflicto armado, «y les impiden que entiendan o documenten lo que está pasando en su propio país».

Por otro lado, expresaron su preocupación por la posibilidad de que aumenten en Irán las ejecuciones y la persecución de individuos en nombre de la seguridad nacional, y se multipliquen las acusaciones de espionaje contra quienes tengan conexiones con el exterior o se hayan pronunciado en contra del Estado. EFE

