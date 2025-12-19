The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Relatores ONU condenan el desalojo en Badalona y «discurso estigmatizador» de autoridades

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 19 dic (EFE).- Los relatores de la ONU para el derecho a la vivienda y en defensa de los migrantes condenaron este viernes el desalojo de unas 400 personas del antiguo instituto B9 de Badalona, que consideraron «una grave violación» de las libertades fundamentales, y advirtieron de que estuvo acompañado de un «discurso estgmatizador» por parte de las autoridades públicas que es «inaceptable».

«Desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada» y también puede constituir un «trato cruel, inhumano o degradante», señalaron en un comunicado el relator para la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, y su homólogo para los migrantes, Gehad Madi.

Este desalojo, ejecutado el 17 de diciembre, vino acompañado de declaraciones de cargos públicos «que describían a todos los que vivían en el B9 como una fuente de inseguridad en la zona y los tildaban de delincuentes o violentos, sin aportar pruebas que lo demostraran», aseguraron los dos expertos de Naciones Unidas. EFE

abc/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR