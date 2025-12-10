Relevistas Abad y Cordero pasan de Leones a Gigantes en béisbol dominicano

2 minutos

Santo Domingo, 9 dic (EFE).- Los veteranos relevistas Fernando Abad y Jimmy Cordero pasaron de los Leones del Escogido a los Gigantes del Cibao en un cambio múltiple anunciado este martes por ambos equipos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Abad y Cordero pasaron a los Gigantes junto al también lanzador Wilber Dotel y al jardinero Ricardo Céspedes, mientras que los Leones recibieron a los lanzadores Wilkin Ramos y Ángel Sánchez, al infielder Jeral Pérez y un jugador de cuarta ronda del Sorteo de Novatos 2026.

Con la llegada de Abad y Cordero, los Gigantes fortalecen la parte final de su cuerpo de relevo para la última etapa de la serie regular del béisbol dominicano, ya que ambos cuentan con la experiencia como cerradores.

En la actual temporada de béisbol invernal, Abad ha lanzado en 12 partidos, en los que ha trabajado 10.2 entradas de siete carreras y 12 ponches, dejando un porcentaje de carreras limpias permitidas en 5.91.

Abad presenta récord de por vida de 18 victorias y 14 derrotas, acompañado de una sólida efectividad de 3.29 en 238.1 entradas lanzadas.

Por su parte, Cordero cuenta con efectividad de 5.65 en 15 partidos, en los que suma cuatro salvamentos en cinco oportunidades, registrando además 15 ponches en 14.2 episodios sobre el montículo.

A lo largo de su trayectoria acumula marca de 2-4 con una efectividad de 3.01 en 86.2 episodios, además de 17 juegos salvados.

En cuanto a Céspedes vio acción en el béisbol mexicano, donde bateó para .318, con un cuadrangular y 15 carreras remolcadas.

Dotel, un joven lanzador abridor de 23 años que pertenece a la organización de los Piratas de Pittsburgh y aún no lanza en la Lidom.

En cuanto a los Leones, Ramos cuenta con efectividad de 2.25 en los ocho episodios que lanzó con los Gigantes, mientras que Sánchez ha trabajado en 17.1 entradas de 17 ponches y efectividad de 3.12 en su paso por la liga dominicana.

Pérez, de 21 años, puede jugar en la antesala, el campocorto y la intermedia. Viene de su mejor torneo en las Ligas Menores al conectar 22 cuadrangulares y remolcar 70 carreras en la Clase A+ de los Medias Blancas de Chicago y aún no ha debutado en el béisbol de invierno. EFE

hr/rsl