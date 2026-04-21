Relevo en Secretaría de Mujeres pone a prueba política de género en México, advierten ONG

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Ciudad de México, 21 abr (EFE).- Organizaciones feministas advirtieron este martes que la Secretaría de las Mujeres de México enfrenta su primera prueba tras la salida de su primera titular, Citlalli Hernández, por asuntos electorales, mientras la crisis de violencia feminicida sin ser «prioridad» y la agenda de género mantiene «deudas» como el aborto.

Ante el anuncio de la nueva titular, previsto para el miércoles, representantes de organizaciones civiles coincidieron en entrevista con EFE que la institución requiere un perfil con capacidad de interlocución que retome el diálogo con las colectivas y garantice la continuidad de las políticas en curso.

La Secretaría de las Mujeres, creada en el actual gobierno tras la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, atraviesa así su primera transición de liderazgo. Hernández, quien encabezó la dependencia desde su creación, anunció la semana pasada su salida para integrarse a tareas políticas del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), rumbo a las elecciones de 2027.

Para las organizaciones, la renuncia ocurre en un momento clave para la agenda de género, en medio de la discusión de la ley general de feminicidio y de una crisis de violencia -con 10 mujeres asesinadas al día en promedio- que, advierten, no admite pausas ni reacomodos institucionales.

«Es muy grave, porque ahí sí te das cuenta que no somos prioridad, somos votos (…) El tema de mujeres se vuelve algo cómodo, pero solo es discurso, no lo vemos realmente materializado», expuso María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF).

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR) se sumó a esa postura, al señalar que «la atención a las violencias contra las mujeres no puede quedar sujeta a coyunturas políticas ni a cambios administrativos».

«Este tipo de cambios evidencian que la institucionalidad aún no termina de consolidarse», avisó, al subrayar que esta «incertidumbre tiene efectos directos en la vida de las mujeres, niñas y niños».

Entre otros pendientes urgentes, agregó, está garantizar la operación continua de servicios clave como refugios y centros de atención para mujeres y familias sobrevivientes de violencia, así como asegurar la asignación y liberación oportuna de recursos.

Estrada también resaltó la urgencia de fortalecer mecanismos como la alerta de violencia de género, que ha sido «abandonada», así como avanzar en la implementación efectiva de las políticas existentes, más allá de su aprobación en el papel.

Aborto, una deuda pendiente

Para Aidé García Hernández, directora de Católicas por el Derecho a Decidir México, la institución logró avances en visibilizar la agenda de género, pero sin cambios estructurales y con pendientes urgente en derechos sexuales y reproductivos.

Entre las principales deudas, destacó el aborto, que sigue fuera de la narrativa pública y enfrenta desafíos en el acceso a servicios, pese a su despenalización en 2023 por la Suprema Corte.

«Mientras no se reconozca abierta y públicamente que el aborto es un derecho humano, seguimos teniendo un pendiente», remarcó.

En este escenario, García y Hernández ven con expectativa la posible designación de Ingrid Gómez Saracibar -actual subdirectora en la institución y exsecretaria de las mujeres de la Ciudad de México- al considerar que su perfil podría abonar a la continuidad institucional y al restablecimiento del diálogo con la sociedad civil.

Estrada indicó que «el cambio de secretarios genera mucha inestabilidad y es importante que se fortalezcan las instituciones», especialmente en un contexto global donde grupos antiderechos han ganado terreno.

«Esperamos que quien llegue fortalezca la agenda incluyendo el tema del aborto», zanjó Hernández. EFE

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