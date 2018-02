Derechos de autor

A la baja los creyentes en Suiza 02 de febrero de 2018 - 10:08 El número de residentes en Suiza que dicen no tener un credo religioso se ha incrementado en más del doble desde el año 2000, de acuerdo con la Oficina Federal de Estadísticas. Los cristianos disminuyen y los musulmanes aumentan. El porcentaje de no creyentes aumentó de 11.4% en 2000 a 24.9% en 2016. Un tercio de entre ellos se consideran ateos (niegan la existencia de cualquier dios) y un cuarto, agnósticos (no están seguros de la existencia de algún dios). Entre los creyentes, los católicos son los más asiduos a la iglesia: el 26% asisten a un servicio religioso entre 6 y 12 veces al año. Los evangelistas, sin embargo, son los más piadosos, un 51% ora diariamente y un 34% varias veces al día. Por otro lado, los musulmanes son los menos devotos: el 46% admite que nunca asiste a un servicio religioso y el 40% que no han rezado en los últimos 12 meses. Solo el 12% participa en una oración colectiva cada semana y el 17% reza casi todos los días. Las mujeres están más inclinadas a las creencias metafísicas. El 58% (contra el 37% de los hombres) cree en ángeles u otros seres sobrenaturales. Y más de la mitad de las mujeres encuestadas (56%) cree que las personas tienen poderes sobrenaturales.