Religiosos, activistas y el Nobel Pérez Esquivel se unen en «ayuno y oración» contra Milei

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Sebastián Rodríguez Mora

Buenos Aires, 5 jun (EFE).- El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel se sumó a sacerdotes católicos, representantes de otras religiones y activistas en una protesta de «ayuno y oración» contra las políticas antisociales del presidente argentino, Javier Milei, frente a la Casa Rosada, sede del Gobierno de este país.

Un grupo conformado por ‘curas villeros’ (sacerdotes de las barriadas pobres), pastores protestantes, feligreses y dirigentes de organizaciones sociales llevan desde el pasado martes en esta protesta pacífica sin apenas ingerir alimentos y durmiendo a la intemperie, en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.

A sus 94 años, Pérez Esquivel los visita todos los días durante varias horas.

«Milei es la parte negativa de toda una situación donde se desconocen los derechos de los pueblos y se privilegia el capital financiero», dijo a EFE Pérez Esquivel.

De pie con su bastón, el ganador del Nobel de la Paz en 1980, en plena dictadura argentina, por denunciar los crímenes y las desapariciones forzadas, afirmó que «una protesta no violenta como esta es la rebelión de la conciencia».

Por la noche, este grupo autodenominado «encuentro ecuménico», realiza una oración compartida, bebe mate o té y se refugia, con sus abrigos y sacos de dormir, bajo el pórtico de la Catedral de Buenos Aires, en la misma Plaza de Mayo.

El español Francisco ‘Paco’ Olveira, originario de Málaga y quien ejerce el sacerdocio en barrios pobres del área metropolitana de Buenos Aires, dijo a EFE que este ayuno es, para quienes pueden hacerlo, una huelga de hambre que denuncia «la crueldad del Gobierno».

«Elegimos esta forma de protesta porque en la tradición judía y cristiana el ayuno es importante. Es compartir el pan con el hambriento y es defender al huérfano y a la viuda. Esto es un acto de lucha y de búsqueda de justicia social», argumentó.

Milei gobierna con «crueldad, odio y ninguneo al que piensa distinto», por lo que el ayuno y la oración representa «un granito más para denunciar que esto es inhumano», dice el cura villero, al agregar que «si la oración es andar mirando para arriba y una relación unipersonal con Dios, no sirve para nada».

Junto a Olveira están el pastor menonita Luis María Alman Bornes y el dirigente social Esteban ‘Gringo’ Castro, quienes combaten el frío y el ayuno con mate y conversaciones con aquellos que los visitan cada día, como sindicalistas, políticos opositores y curiosos.

Para Castro, Milei representa al diablo: «El está alineado con el transhumanismo, con Palantir (empresa tecnológica de Peter Thiel), con la guerra, con la fragmentación social. Está posicionado, desde el punto de vista de mi fe católica, del lado del demonio», dijo a EFE.

A pesar de la hipertensión y la diabetes, Castro se mantiene en la protesta, que es custodiada por oficiales de la policía.

Si bien Milei ha expresado su predilección por la fe judía, el activista social reconoció que es difícil conocer la religiosidad del presidente: «Lo vi una vez entrar a una iglesia y persignarse al lado de la vicepresidenta. Lo vi en el Muro de los Lamentos (en Jerusalén) y habla de las ‘fuerzas del cielo’. No sé qué es la fuerza del cielo, no hay una definición. Yo creo que, como es el demonio, toma todo lo que puede y desde ahí golpea».

En medio de turistas y estudiantes que acuden al centro de la ciudad para visitar museos y edificios colindantes, este encuentro ecuménico causa curiosidad.

Este jueves coincidió con la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, una de las formas más tradicionales de protesta pacífica argentina, quienes siguen reclamando justicia y memoria por sus hijos desaparecidos durante la dictadura (1976-1983). EFE

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