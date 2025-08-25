The Swiss voice in the world since 1935

Remesas a El Salvador suben 18,5 % y suman a 5.710 millones de dólares entre enero y julio

San Salvador, 25 ago (EFE).- La remesas familiares que recibió El Salvador entre enero y julio 2025 sumaron a 5.710,2 millones de dólares (4.893,07 millones de euros), lo que representa un incremento del 18,5 % en comparación con los mismos meses de 2024, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) consultados este lunes por EFE.

Las cifras de la entidad financiera indican que este porcentaje representa un incremento de 894,17 millones de dólares frente a los 4.816,03 millones computados en los meses del año pasado.

Solo en julio, el BCR registró ingresos por remesas familiares de 872,5 millones de dólares, mientras que la cifra más alta registrada este año fue en mayo, cuando ingresaron 899,08 millones.

La remesas familiares que recibió El Salvador en 2024 llegaron a 8.479,70 millones de dólares, lo que significó un incremento del 2,5 % en comparación con 2023.

Datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) indican que 1,62 millones de salvadoreños son beneficiados con las remesas, lo que representa el 25,66 % de la población.

Las remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) y constituyen el principal generador de divisas en la economía salvadoreña, por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo internacional.

Además, las remesas familiares son uno de los pilares de la economía del empobrecido país centroamericano y las envían principalmente desde los Estados Unidos, donde viven más de 2 millones de salvadoreños.EFE

