Remesas a El Salvador suman 7.354 millones de dólares a septiembre 2025, 18 % más que 2024

San Salvador, 22 oct (EFE).- La remesas familiares que recibió El Salvador entre enero y septiembre pasado sumaron 7.354,34 millones de dólares, lo que representa un incremento de un 18,5 % en comparación con 2024, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) consultados este miércoles por EFE.

Las cifras de la entidad financiera indican que este porcentaje representa un incremento de 1.146,11 millones de dólares frente a los 6.208,23 millones computados en los nueve meses de 2024.

El Salvador, con una población estimada de 6,4 millones de habitantes y cuya economía depende de las remesas, recibió 4.837,69 millones de dólares en el primer semestre del año en curso.

En agosto y septiembre pasados se registraron ingresos de 824,97 millones y 819,18 millones de dólares en remesas familiares, respectivamente, de acuerdo con los datos oficiales.

Datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) indican que 1,62 millones de salvadoreños son beneficiados con las remesas, lo que representa el 25,66 % de la población.

Las remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) y constituyen el principal generador de divisas en la economía salvadoreña, por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo internacional.

Además, las remesas familiares son uno de los pilares de la economía del empobrecido país centroamericano y las envían principalmente desde los Estados Unidos, donde viven más de 2 millones de salvadoreños. EFE

