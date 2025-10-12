Remesas en República Dominicana crecen 11,4 % hasta septiembre, informa el Banco Central

Santo Domingo, 12 oct (EFE).- Las remesas recibidas por República Dominicana entre enero y septiembre de este año alcanzaron 8.912,8 millones de dólares, un aumento de un 11,4 % respecto al mismo periodo de 2024, informó este domingo el Banco Central (BCRD).

Particularmente, en septiembre se recibieron 991,8 millones de dólares, un incremento 11,9 con relación al mismo mes del año anterior, precisó un informe del BCRD que destacó que estos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior «tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país».

El banco emisor explicó que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80,5 % de los flujos formales del mes de septiembre, unos 729 millones de dólares.

El BCRD destaca también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en el mes de septiembre, como España, por un valor de 68,1 millones de dólares, un 7.5 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior.

En tanto, Italia, Haití y Suiza aportaron el 1,5 %, 1,4 % y 1,3 % de los flujos recibidos, respectivamente.

En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia, entre otros. EFE

mf/fa/eav