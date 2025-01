Remolcan hacia el oeste el buque de la «flota fantasma» rusa averiado en el Báltico

1 minuto

Berlín, 11 ene (EFE).- El petrolero con bandera panameña y perteneciente, según la organización Greenpeace, a la llamada «flota fantasma» de Rusia, que se ha averiado cerca de la isla alemana de Rügen, en el mar Báltico, está siendo remolcado hacia el oeste.

Tres remolcadores están tirando del «Eventim», que transporta cerca de 99.000 toneladas de petróleo, para alejarlo de la costa, informó la cadena alemana NDR.

El objetivo es que hacia el sur quede algo más de espacio libre en caso de que ocurra algo inesperado, dijo un portavoz del comando de emergencias a dicho medio.

Los remolcadores están arrastrando el buque muy lentamente, a una velocidad de uno a dos nudos, de modo que con la maniobra, con la que se pretende alejar al «Eventim» en 25 kilométros, puede tardar hasta ocho horas.

Según las autoridades marítimas alemanas no hay riesgo de derrame y por lo tanto no hay peligro para el medioambiente.Tampoco existen riesgos para la tripulación que no tendrá que ser evacuada.

El barco, que había partido de Ust-Luga, en Rusia, y su destino era Puerto Said en Egipto, se averió según el Comando de Emergencias por un fallo en las máquinas. EFE

cph-rz/jgb