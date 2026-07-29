Renan Santos, el candidato digital que quiere llevar a Brasil la fórmula de Milei y Bukele

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María Angélica Troncoso

Río de Janeiro, 29 jul (EFE).- Provocador, disruptivo, irreverente y radical, Renan Santos aspira a convertirse en presidente de Brasil sin haber ocupado nunca un cargo de elección popular y con un discurso que combina el liberalismo económico del presidente argentino, Javier Milei, con la mano dura del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Diez años después de liderar las protestas que desembocaron en la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, Santos busca ahora convertirse en la principal alternativa de la ultraderecha con una propuesta desvinculada del «populismo» de Luiz Inácio Lula da Silva y del «sectarismo bolsonarista».

Este sábado saldrá de las redes sociales, su nicho predilecto, para darse a conocer en la vida real con el lanzamiento formal de su candidatura en un acto en la ciudad de São Paulo.

Aunque niega ser un ‘outsider’, su mensaje marcadamente antisistema está dirigido a quienes rechazan tanto al actual mandatario, como al ultraderechista Flávio Bolsonaro, designado por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, preso tras ser condenado a 27 años de prisión por golpismo.

Pero Santos, a sus 42 años, tampoco se ve como una tercera vía para acabar con esa polarización y se ve más radical: «a la derecha de Flávio Bolsonaro».

Estratega digital

Presidente del recién nacido partido Missão, este empresario y activista político que en sus ratos libres es guitarrista de Limão Rosa, una banda de rock que dialoga con el punk, es un candidato digital, con las redes sociales como su principal herramienta.

Si bien hace una década combinó la movilización callejera con las redes para tumbar, junto con otros activistas, a Russeff, hoy concentra su estrategia en lo virtual, con los jóvenes como su base de apoyo.

Su repentino crecimiento en los sondeos lo ubica al nivel de políticos conservadores de larga trayectoria, pese a nunca haber disputado un cargo de elección popular.

La mayoría de las encuestas le atribuyen un 3 % de intención de voto, empatado técnicamente con los exgobernadores Ronaldo Caiado y Romeu Zema. Aunque aún está lejos de Lula y Flávio Bolsonaro, que aparecen con un 40 % y 32 %, respectivamente, en la primera vuelta.

Menos conocido que sus principales rivales, Santos ha registrado el mayor crecimiento en redes entre los candidatos brasileños. Solo en el primer semestre más que quintuplicó su base de seguidores, que pasó de unos 537.000 a 2,8 millones.

Su forma irreverente de comunicarse lo conecta con un público joven cansado del lenguaje institucional de los partidos tradicionales.

Entre los brasileños de entre 16 y 24 años concentra el 37,9 % de las intenciones de voto, superando a Lula y Bolsonaro, según AtlasIntel.

Su desafío, sin embargo, está en convencer al cerca del 30 % del electorado que, según los sondeos, busca una alternativa a Lula y Flávio Bolsonaro, a quienes tacha de seguir las mañas de la política tradicional que él pretende acabar con «soluciones creativas».

Milei y Bukele como referentes

El aspirante de Missão defiende una agenda liberal en lo económico inspirada en Milei, con recortes del gasto público y una fuerte reducción del tamaño del Estado, al tiempo que propone cambios drásticos en lo social y limitar las atribuciones de la Corte Suprema.

En cuanto a seguridad, plantea «decretar una guerra contra el crimen», siguiendo el modelo aplicado por Bukele, a quien pone como ejemplo para recuperar los espacios que han sido tomados por el narcotráfico.

También propone eliminar la presunción de inocencia para quienes sean identificados como integrantes de organizaciones criminales, recuperar en un año el control estatal sobre las zonas dominadas por esas facciones y endurecer el tratamiento penal de sus integrantes.

«No tendrán audiencia de custodia, ni juez de garantías. ¡No tendrán absolutamente nada!», dijo recientemente en las redes.

Santos también apuesta por convertir a Brasil en un productor de imanes, baterías y semiconductores a partir de sus reservas de tierras raras.

Igualmente, propone erradicar las favelas en 10 años, mediante la urbanización y la regularización de predios, y que los subsidios del Gobierno se conviertan en «frentes de trabajo» remunerados -como pintar escuelas-, junto con programas de calificación profesional, con el argumento de incentivar la inserción en el mercado laboral.

«Soy Milei en la forma y Bukele en el contenido», resumió en una entrevista a CNN Brasil. EFE

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