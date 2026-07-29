Renault ganó 705 millones hasta junio tras pérdida en 2025 por su participación en Nissan

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París, 29 jul (EFE).- Renault obtuvo un beneficio de 705 millones de euros en el primer semestre de este año, después de los 11.185 millones de euros de pérdidas que había encajado en el mismo periodo de 2025 al integrar entonces un nuevo tratamiento contable de la participación en su socio Nissan.

El consejero delegado de Renault, François Provost, explicó este miércoles, en la presentación a la prensa de los resultados de la primera mitad del año, que ese beneficio representa, en cualquier caso, una progresión del 50 % respecto al de esos mismos seis meses del pasado año, una vez que se excluye el impacto de Nissan.

El resultado operativo, que también había sido negativo de 8.404 millones de euros entre enero y junio de 2025, pasó a ser de 1.126 millones de euros positivos un año después, precisó el grupo automovilístico francés en un comunicado.

Provost, sobre todo, se esforzó en subrayar el crecimiento de la facturación del 9,5 % hasta 30.252 millones de euros, y confirmó los objetivos financieros para el conjunto de 2026.

El volumen de negocios de la actividad automovilística avanzó un 9,3 % (10,2 % en cifras comparables) hasta 26.806 millones de euros, mientras que en el negocio de financiación la progresión fue del 11 % (del 11,5 % a tipo de cambio constante) hasta 3.400 millones.

El consejero delegado insistió en que la estrategia de su grupo pasa sobre todo por la electrificación y destacó que, en la primera mitad del año, dos tercios de los vehículos de la marca Renault vendidos en Europa eran eléctricos o híbridos.

En el conjunto del grupo, los eléctricos puros en el primer semestre representaron un 18,8 % del total, lo que significa 6,5 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2025, con un incremento de las ventas del 47,6 %.

Los híbridos, por su parte, supusieron un tercio de las matriculaciones, es decir, 1,6 puntos porcentuales más que en los seis primeros meses del pasado año.

El margen operativo de la compañía disminuyó a 1.567 millones de euros, frente a los 1.653 millones del primer semestre de 2025, con lo que representó un 5,2 % de su volumen de negocios, ocho décimas menos que hace un año.

En la actividad automovilística, el margen operativo quedó reducido a 814 millones de euros (frente a 985 millones) y a un 3 % de la cifra de negocios, un descenso que se explica sobre todo por el aumento de los costes de la reglamentación, en especial en Europa, y por un incremento del peso de los eléctricos.

También influyó negativamente en ese margen operativo el efecto de las variaciones de tipo de cambio, esencialmente la devaluación frente al euro de la libra turca, la libra esterlina y el peso argentino.

Para 2026, Renault espera obtener un margen operativo de alrededor del 5,5 % de su facturación y un flujo de caja libre del automóvil de unos 1.000 millones de euros.

Provost se mostró convencido de que frente a la mayor presión, en particular de los fabricantes chinos, hay que seguir avanzando en la electrificación, pero la Unión Europea debe dar flexibilidad a los constructores para adaptarse y, sobre todo, congelar «durante diez años» la normativa para evitarles cambios constantes y permitir que se puedan aplicar rebajas de precios a los consumidores.

También se pronunció en favor de un acuerdo entre europeos y chinos sobre el sector del automóvil y «lo más pronto mejor». EFE

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