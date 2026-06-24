Renault reorganiza su ingeniería y recortará 800 puestos en Francia sin despidos forzosos

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París, 24 jun (EFE).- El fabricante automovilístico francés Renault transformará su departamento de ingeniería en el marco de un amplio plan de reorganización destinado a reforzar su competitividad frente a los fabricantes chinos y suprimirá alrededor de 800 puestos de trabajo en Francia, sin recurrir a despidos forzosos, según informó este miércoles la dirección del grupo.

La medida fue presentada ante los sindicatos y afectará a entre el 15 % y el 20 % de los puestos de ingeniería en aproximadamente los próximos dos años.

En Francia, el fabricante del rombo cuenta con unos 5.500 puestos ingenieros, de los cuales 800 serán suprimidos, principalmente mediante jubilaciones anticipadas o salidas voluntarias negociadas.

En paralelo, unos 500 ingenieros serán reubicados en otros puestos dentro de la empresa y se prevé la contratación de entre 150 y 200 nuevos perfiles para reforzar áreas estratégicas.

La compañía ha precisado que Francia seguirá siendo el principal centro de ingeniería del grupo, aunque dentro de una reestructuración que busca optimizar su organización y costes. EFE

cat/mra