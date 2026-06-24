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Renault suprimirá 800 puestos de ingenieros en Francia

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El fabricante de automóviles Renault anunció el miércoles un plan de bajas voluntarias para suprimir 800 puestos de ingenieros en Francia antes de «finales de 2027» para hacer frente a la competencia china. 

«Los constructores chinos aumentan significativamente sus cuotas de mercado en Europa: era menos del 3% en 2024, es del 8,8% a finales de mayo», explicó a los periodistas el responsable mundial de tecnologías (CTO) del grupo, Philippe Brunet. 

«Estas cuotas de mercado se explican por productos con contenidos tecnológicos significativos y costos también muy competitivos (…) Nosotros, debemos ser capaces de ser competitivos», añadió. 

Pese a las bajas voluntarias, el fabricante tiene la intención de contratar a entre 150 y 200 nuevos ingenieros. 

El grupo cuenta con 11.000 ingenieros en el mundo, de los cuales la mitad en Francia, sobre un total de 100.000 empleados.

hrc-cho/ak/erl/jvb

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