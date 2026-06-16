Renault y Thales fabricarán un dron explosivo en Francia

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París, 16 jun (EFE).- El fabricante automovilístico Renault y el grupo de defensa Thales colaborarán en la producción de un dron explosivo en territorio francés, con el objetivo de hacer mil unidades al mes a partir de 2027.

Ambas firmas realizaron el anuncio en un comunicado conjunto en el que señalaron que el objetivo es «garantizar a Francia un aprovisionamiento garantizado y resiliente de municiones» y afrontar «las nuevas necesidades operativas y estrtégicas de las fuerzas armadas».

El contrato prevé que Renault ponga a disposición su capacidad de producción industrial, mientras que Thales aportará la tecnología militar, incluidas las municiones teleoperadas y las comunicaciones seguras.

Juntos fabricarán el dron Toutatis, desarrollado por Thales, capaz de destruir vehículos blindados y de navegar en entornos de comunicaciones complejas, señalaron.

El nombre del dron hace referencia al dios de la guerra de las antiguas tribus celtas que poblaban la antigua Galia.

Se trata de la segunda vez que Renault firma un acuerdo para fabricar drones, tras el que alcanzó con la empresa Turgis Gaillard para el proyecto Chorus. EFE

lmpg/rcf