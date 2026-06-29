Renovables y el gas ganaron peso en la UE en 2025 y el carbón cayó a mínimos históricos

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Bruselas, 29 jun (EFE).- El suministro de energías renovables en la Unión Europea creció un 1,4 % en 2025, hasta los 11,5 millones de terajulios, en un año en el que también aumentó el gas natural, un 2,3 %, mientras que el carbón y los productos petrolíferos volvieron a retroceder, informó hoy Eurostat.

El incremento de las renovables se produjo «pese a una caída sustancial de la energía hidroeléctrica, que fue la principal razón del ligero descenso observado en la producción eléctrica renovable», indicó en un comunicado la agencia de estadística comunitaria.

El gas natural, por su parte, encadenó su segundo año consecutivo de crecimiento tras el fuerte descenso registrado en 2023, en plena recomposición del mercado energético europeo tras la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania.

En total, el suministro de gas natural en la UE alcanzó en 2025 los 13,1 millones de terajulios, un 2,3 % más que en 2024, mientras que la energía nuclear también aumentó, aunque de forma más moderada, un 0,2 %, hasta los 650.648 gigavatios hora.

En sentido contrario, las compras de carbón continuaron reduciéndose y marcó los niveles más bajos desde el inicio de la serie estadística, en 1990.

El suministro de lignito o carbón marrón bajó un 7,7 %, hasta 184,7 millones de toneladas, mientras que el de hulla o carbón duro retrocedió un 3,2 %, hasta 107,1 millones de toneladas.

También disminuyó el suministro de productos petrolíferos, que se situó en 448,7 millones de toneladas, un 2,8 % menos que el año anterior. EFE

jaf/jgb