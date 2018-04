Este contenido fue publicado el 13 de marzo de 2018 14:00 13 de marzo de 2018 - 14:00

Es un tema recurrente en el Parlamento suizo: los pensionistas expatriados que no pagan impuestos en Suiza.

Los jubilados suizos expatriados que no pagan impuestos en Suiza es un tema recurrente en el Parlamento. El senador demócrata cristiano, Peter Hegglin, ha relazando la idea de gravar en la fuente las rentas de los pensionistas que viven fuera. El Gobierno evalúa la propuesta.



Los beneficiarios del Seguro de Vejez y Viudedad (AHVEnlace externo/AVSEnlace externo), el denominado primer pilar, residentes en el extranjero no reciben el mismo trato fiscal que los pensionistas que viven en Suiza. Estas diferencias preocupan al senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC, centro derecha) por el cantón de Zug, Peter Hegglin. “Algunos beneficiarios del AVS se han establecido, por ejemplo, en la República Dominicana, donde no pagan impuestos. Además, reciben prestaciones familiares, ya que tienen hijos a su cargo”.



La semana pasada, Hegglin presentó una interpelación parlamentaria para señalar el trato desigual respecto a los pensionistas que viven en Suiza y están sometidos a las obligaciones fiscales vigentes. El senador pregunta al Gobierno sobre la posibilidad de introducir un gravamen en la fuente.

Incentivos fiscales para los jubilados



En efecto, Suiza no grava las rentas del AHV/AVS, del Seguro de InvalidezEnlace externo (IV/AI) y el Seguro MilitarEnlace externo que desembolsa en el extranjero. Generalmente, los pensionistas expatriados pagan impuestos en su país de residencia.



Sin embargo, algunos beneficiarios sencillamente no tributan, porque viven en un Estado que no tiene un convenio [de doble imposición] con Suiza o porque ese Estado no grava a los jubilados con el fin de atraerlos a su territorio. Es el caso de Portugal. Desde el 1 de enero de 2013, los jubilados europeos que desean alquilar o adquirir una propiedad inmobiliaria en ese país están exentos de pagar el impuesto sobre la renta durante una década, a condición de que residan más de 183 días al año en Portugal.



Un año para solucionar un tema delicado



Este debate no es nuevo y constituye un tema importante para los suizos que viven en el exterior.

En octubre de 2017, un informe del Control Federal de Finanzas (CDF) barajó la opción de gravar en la fuente las pensiones cobradas en el extranjero. Con esta medida, el fisco obtendría entre 25 y 30 millones de francos de ingresos adicionales.



“Estamos analizando las recomendaciones del CDF y la eventualidad de proponer una modificación de la ley”, declaró el ministro de Hacienda, Ueli Maurer. No obstante, también subrayó que un cambio en la legislación implicaría adaptar 50 Convenios de Seguridad SocialEnlace externo y los 80 Convenios de doble imposiciónEnlace externo que Suiza ha firmado con otros países. “Esto requiere mucho tiempo y no está garantizado que consigamos un acuerdo con todos”, comentó. Maurer confía en solucionar estas cuestiones de aquí a un año.



Las rentas en cifras



En 2014 fueron 800 000 las pensiones pagadas en el extranjero, es decir, cerca de un tercio de todas las rentas AHV/AVS. Los beneficiarios expatriados recibieron alrededor del 14% del volumen total de las rentas, lo que equivale a 5 600 millones de francos.



El Gobierno no dispone de cifras sobre las pensiones que desembolsan los seguros de accidente y el seguro militar. El Ministerio de Finanzas emitirá un mandato para analizarlo.



Traducción del francés: Belén Couceiro

