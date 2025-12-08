Renuncia Alina Habbas, fiscal federal de Nueva Jersey y exabogada de Trump

2 minutos

Nueva York, 8 dic (EFE).- La fiscal federal interina para Nueva Jersey, y exabogada del presidente Donald Trump, Alina Habba, renunció este lunes a ese cargo luego de que un tribunal determinara que su nombramiento es ilegal.

«Como resultado del fallo del Tercer Circuito, y para proteger la estabilidad e integridad del cargo que amo, he decidido renunciar como fiscal para el Distrito de Nueva Jersey”, indicó la abogada y exportavoz de campaña de Trump en un comunicado en su X pero advirtió que «no hay que confundir cumplimiento con rendición» y que esta decisión «no debilitará al Departamento de Justicia y no me debilitará a mí».

Trump designó en marzo a Habba, que le defendió en varios casos, para ocupar el cargo de fiscal federal de forma interina en sustitución de John Giordano, a quien el mandatario nombró embajador de EE.UU en Namibia, aunque ésta no tenía experiencia en ese campo.

Pero, en julio, su mandato interino finalizó cuando la jueza principal para el distrito de Nueva Jersey nombró a la primera fiscal adjunta Desiree Leigh Grace para sustituirla. Poco después, en una lucha por mantener a Habba en el cargo, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi despidió a Grace y renombró a Habba.

El pasado 1 de diciembre, la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito confirmó el fallo de agosto de un tribunal de menor instancia, que había determinado que su nombramiento violó la Ley Federal de Reforma de Vacantes.

La intervención de los tribunales ocurrió luego de que un residente de Nueva Jersey, Julien Giraud, que enfrentaba cargos relacionados con drogas y armas, previos al nombramiento de la abogada, solicitara la desestimación de la acusaciones alegando que la designación de Habbas, que supervisaba su caso, fue ilegal.

En otro comentario en X, la fiscal general Bondi, aseguró estar «entristecida por aceptar la renuncia de Alina» pero indico que el Departamento de Justicia está apelando la decisión del Tribunal de Apelaciones.

Bondi aseguró que Habbas «tiene la intención de volver a dirigir la Fiscalía» de Nueva Jersey «si esto ocurre».

Mientras Justicia procede con la apelación, Habbas continuará como asesora principal del fiscal general, indicó además Bondi. EFE

rh/jco/enb