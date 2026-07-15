Renuncia director del Museo Nacional de Ecuador tras polémica por diseño de nuevo edificio

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Guayaquil (Ecuador), 15 jul (EFE).- El director del Museo Nacional (MuNa) de Ecuador, Carlos Montalvo, renunció a su cargo, días después de que estallara la polémica por el proyecto ganador del concurso para el diseño del nuevo edificio que albergará bienes culturales y patrimoniales del país, elaborado por un equipo español-ecuatoriano, y tras el posterior rechazo del Gobierno a esa propuesta.

«El lunes 13 de julio, por propia iniciativa y sin presión de tipo alguno, he presentado mi renuncia irrevocable a la dirección del Museo Nacional del Ecuador», señaló este miércoles el arqueólogo en un breve comunicado publicado en sus redes sociales.

Montalvo señaló que considera que «es momento de buscar otros rumbos y regresar a la vida académica», sin dar más detalles.

Es la segunda renuncia que se hace pública en el marco de esta polémica, después de que el pasado jueves se conociera la salida de la viceministra de Cultura, Romina Muñoz, quien lamentó la decisión del funcionario.

«Una lástima. Carlos Montalvo llegó al Museo Nacional para promover procesos investigativos a favor del conocimiento y a rescatar su historia institucional. Él fue parte del equipo técnico que impulsó y levantó las necesidades de su nuevo edificio», señaló Muñoz en su cuenta de la red social X.

Todo comenzó el pasado 6 de julio, cuando el Gobierno anunció que la propuesta ‘Ecos del sol’, del estudio de arquitectura Campo Baeza + MAODA, de Madrid y Quito, había sido elegida como la ganadora del diseño del nuevo MuNa.

La propuesta fue seleccionada entre diecisiete anteproyectos finalistas por un jurado integrado por figuras nacionales e internacionales de la arquitectura.

Sin embargo, el diseño generó críticas, especialmente en redes sociales, por lo que, tras la salida de Muñoz, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, anunció que el Gobierno había rechazado el proyecto ganador y que se convocaría a los finalistas del concurso para que presenten otra vez sus propuestas.

Este martes, Luque informó que nueve estudios arquitectónicos habían decidido participar en la nueva fase, y que otro jurado elegiría tres propuestas que iban a ser expuestas en una página web entre viernes y sábado, para que la ciudadanía pueda votar y sugerir características.

El museo actual está ubicado en la Casa de la Cultura de Ecuador, en Quito, pero en él solo se puede exhibir alrededor del 1 % del total, debido a las limitaciones de infraestructura, por lo que el objetivo de esta nueva construcción es que albergue y conserve 1,2 millones de bienes culturales y patrimoniales que conforman la colección más importante del país. EFE

cbs/lpm