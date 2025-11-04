Renuncia el abogado del exprimer ministro portugués José Sócrates en juicio por corrupción

Lisboa, 4 nov (EFE).- El abogado Pedro Delille, jefe de la defensa del ex primer ministro portugués José Sócrates (2005-2011), renunció este martes a continuar su labor en el juicio contra el exresponsable socialista por presunta corrupción, fraude y blanqueamiento de dinero.

En declaraciones a los periodistas, Sócrates aseguró que Delille se va después de que el Tribunal Central Penal de Lisboa hiciera «de todo» para hostigar a su defensa y se quejó de que la jueza Susana Seca le haya asignado un abogado de oficio de inmediato para continuar con el proceso sin haberle dado tiempo a buscar otro.

El abogado de oficio de Sócrates ha pedido un aplazamiento de 48 horas para estudiar el caso, lo que ha sido rechazado por la corte, lo que, en opinión el ex primer ministro, demuestra que en esta causa «el derecho a la defensa es irrelevante, no cuenta».

Entre las razones de la renuncia de Delille estaría el choque que tuvo la semana pasada con el tribunal, cuando estaba prevista la declaración de la madre de José Sócrates y el abogado llegó tarde y fue amonestado por la jueza, según medios locales.

En su carta de renuncia, cuyo contenido fue difundido en extractos por la prensa, Delille alega que deja el proceso «por razones deontológicas», al estar convencido de que si continúa esto puede violentar «en términos insoportables» su conciencia, ética, independencia e integridad.

«Repudio y rechazo participar y validar un minuto más este simulacro de juicio -afirma en la misiva-, este juicio que es una broma».

Sócrates es el primer ex primer ministro en ser juzgado en la historia de Portugal.

Junto a él hay otros 21 sospechosos formales y todos juntos suman 188 cargos, de los que 22 se imputan al exjefe del Gobierno. Aparte, hay tres cargos de blanqueamiento contra Sócrates en una pieza separada de esta causa.

El juicio comenzó en julio pasado, más de diez años después de que en noviembre de 2014 fuera detenido en el aeropuerto de Lisboa. Llegó a pasar nueve meses en prisión preventiva en la cárcel de Évora y otro mes y medio de arresto domiciliario.

La fiscalía cree que Sócrates recibió hasta 34 millones de euros en sobornos entre 2006 y 2015 a través de diferentes negocios relacionados con el Grupo Espírito Santo y Portugal Telecom, el Grupo Lena y el proyecto turístico Vale do Lobo. EFE

