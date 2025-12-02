Renuncia el gerente del Banco Central de Ecuador, tras más de cuatro años en el cargo

2 minutos

Quito, 2 dic (EFE).- El gerente general del Banco Central de Ecuador (BCE), Guillermo Avellán, dimitió este martes, tras más de cuatro años en el cargo, en el que -como uno de sus mayores logros- destacó el fortalecimiento de la dolarización, en vigor desde el año 2000.

«El mayor honor de mi carrera profesional es haber contribuido, en mi calidad de Gerente General del Banco Central, al fortalecimiento de la dolarización e institucionalidad» de la entidad, «como también a la estabilidad financiera y al ecosistema de pagos digitales del país», señaló Avellán en su cuenta de la red social X.

El economista anotó que, tras cuatro años y medio en el BCE, «llegó el momento de asumir nuevos retos profesionales con el mismo compromiso y responsabilidad».

Al finalizar su mensaje, Avellán agradeció a los Gobiernos de Daniel Noboa y de Guillermo Lasso (2021-2023) que, «a pesar de sus importantes diferencias políticas, han respetado la autonomía técnica y financiera del Banco Central del Ecuador, aún cuando el país ha enfrentado grandes desafíos en materia fiscal», dijo.

El saliente gerente sostuvo que el respeto a la autonomía del BCE demuestra que «sí es posible mantener políticas de Estado a lo largo de distintos Gobiernos», con el objetivo de salvaguardar el bienestar de los ecuatorianos.

En un comunicado, el BCE informó que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria aceptó la renuncia voluntaria presentada por Avellán, quien se desempeñó como gerente general desde el 9 de junio de 2021.

El texto destacó que durante su gestión, Avellán impulsó proyectos estratégicos como la acuñación de moneda fraccionaria nacional, el programa de comercialización de oro, el cambio de año base de las Cuentas Nacionales y la primera Cuenta Satélite de Bioeconomía.

Igualmente, el mensaje resaltó como logros de la administración del gerente saliente el primer Indicador Mensual de Actividad Económica del Ecuador (IMAEc), el lanzamiento de la APP Banco Central Cerca de Ti, la construcción del Museo de la Moneda en Cuenca, y la remodelación del Museo de la Moneda en Quito y del Edificio Principal en Guayaquil.

Para «garantizar la continuidad y un proceso organizado de transición», se encargó la Gerencia General del BCE al subgerente general, Jorge Ponce, quien ingresó en la institución el 18 de julio de 1988. EFE

sm/jrg