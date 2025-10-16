Renuncia el ministro de Energía de Boric por un escándalo en las cuentas de la luz

Santiago de Chile, 16 oct (EFE).- El ministro chileno de Energía, Diego Pardow, presentó este jueves su renuncia al cargo en medio de un escándalo por un error en el cálculo de las cuentas de la luz.

La Presidencia chilena dijo en un comunicado que «agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Diego Pardow» e informó que asumirá la cartera de Energía el actual ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, que combinará la gestión de ambos ministerios.

Un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), un organismo público encargado de la regulación, el análisis y la asesoría técnica del sector energético chileno, detectó el pasado martes un error en el mecanismo de cálculo de las tarifas eléctricas, lo que incrementó las cuentas de la luz de los consumidores del país suramericano. EFE

