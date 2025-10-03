The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Renuncia el titular del instituto del indígena de Paraguay, tras protestas de nativos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 3 oct (EFE).- El titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Juan Ramón Benegas, renunció a su cargo, luego de que grupos de indígenas iniciaron protestas la semana pasada exigiendo su dimisión y el acceso a tierras para sus comunidades, informó este viernes la Presidencia de Paraguay.

El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, en ejercicio de la Presidencia debido a la ausencia del gobernante del país, Santiago Peña, aceptó mediante un decreto la renuncia de Benegas, señaló el Ejecutivo en Asunción en un comunicado.

En su reemplazo, asumió como nuevo presidente del Indi, Hugo Ramón Samaniego, destacó la comunicación oficial.

Benegas, un militar en retiro, fue designado titular del Indi el pasado 3 de junio de 2024, tras la renuncia de la exdiputada Marlene Ocampos.

El Gobierno paraguayo agradeció esta jornada a Benegas por su gestión y aseguró que el Indi «continuará trabajando en estrecha colaboración con líderes y lideresas de los pueblos originarios», según la nota.

La renuncia de Benegas fue una de las demandas principales de los indígenas que iniciaron el pasado 22 de septiembre acciones de protesta como plantones, marchas y cierres intermitentes de carreteras en varios puntos del país.

Los indígenas se opusieron al cierre de las oficinas del Indi en la capital, Asunción, y su traslado a tres sedes regionales.

Otra de las reivindicaciones de los indígenas es la compra por parte del Estado de tierras para las comunidades aborígenes, dijo el 23 de septiembre pasado Marco Rivarola, presidente de la Articulación Nacional Indígena por la Vida Digna (Anivid), la organización que convocó a las protestas.

Rivarola explicó entonces que piden, además, el cese de los «desalojos forzosos» de sus comunidades y la instalación de «una mesa de diálogo con todos los pueblos» originarios para discutir sus reclamos.

Las protestas coincidieron con el comienzo del 180 Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se reunió en Paraguay del 22 al 26 de septiembre pasado.EFE

nva/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR