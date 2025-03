Renuncia fiscal paraguayo que investiga a expresidente Abdo un día antes de la acusación

Asunción, 10 mar (EFE).- Un fiscal paraguayo encargado de investigar al expresidente de Paraguay Mario Abdo Benítez (2018-2023) y a otros ocho funcionarios de su Administración renunció este lunes, un día antes del vencimiento del plazo para que el Ministerio Público presente la acusación o el sobreseimiento a los imputados, informaron medios de comunicación local

Se trata del fiscal Guillermo Sanabria, que presentó su dimisión por “motivos familiares y personales” ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según una carta publicada por la radio Monumental.

La renuncia del fiscal ocurrió un día antes de la fecha límite para que la Fiscalía presente un requerimiento conclusivo en el que debe resolver la acusación o el sobreseimiento provisional o definitivo de Abdo Benítez y de sus ocho colaboradores, quienes fueron imputados el 11 de marzo pasado.

La imputación fue por los presuntos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Esta acción se dio como parte de una investigación abierta por la Fiscalía General a raíz de una denuncia presentada en julio de 2023 por el expresidente Horacio Cartes, quien se declaró víctima desde 2018 de una presunta «persecución» por parte de «personas en el ejercicio del poder político» y luego amplió su acusación al advertir de una supuesta «revelación de secretos del servicio» y de un plan gestado desde órganos del Gobierno anterior.

Tras la renuncia de Sanabria, quedaron como parte del equipo de investigación los fiscales César Sosa y Elva Cáceres, agentes de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, quienes pidieron este lunes a un juez de Garantías su vinculación en el expediente electrónico para «proseguir con el ejercicio de la acción legal», según la solicitud difundida por la radio Monumental.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, afirmó esta jornada que desconocía sobre la renuncia de Sanabria cuando fue consultado al respecto por periodistas.

«La garantía absoluta que otorgamos es la autonomía y la autarquía en la investigación», expresó Rolón, quien agregó que el fiscal «es componente de un equipo de trabajo» que es el encargado de tomar las decisiones dentro del caso.

La abogada y exministra Cecilia Pérez, que representa al exsecretario privado de Abdo Benítez y actual diputado, Mauricio Espínola, uno de los imputados, indicó en la radio ABC Cardinal que el plazo para que la Fiscalía presente el requerimiento conclusivo vence a las 23.59 hora local del martes (03.59 GMT del miércoles).

Pérez denunció que Sanabria habría renunciado debido a supuestas «presiones» por su «negativa a firmar la acusación» que, según conoció la abogada, ya «está redactada».

«Tenemos conocimiento de que él no estaba de acuerdo con la acusación y que se estaba negando a firmar. De hecho, la información que tenemos es que él no redactó, que no se redactó en su oficina la acusación», señaló Pérez.

El movimiento Fuerza Republicana, una facción del Partido Colorado afín a Abdo Benítez, expresó en un comunicado su preocupación por «la llamativa renuncia» del fiscal Sanabria y exhortó a la Fiscalía a «cumplir con su rol constitucional con independencia y apego a la legalidad, impidiendo su uso como herramienta política». EFE

