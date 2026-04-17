The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Renuncia la presidenta del Banco Central de Venezuela, informa Delcy Rodríguez

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 16 abr (EFE).- La mandataria encargada venezolana, Delcy Rodríguez, informó este jueves de la renuncia de la presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV), Laura Guerra, y anunció que el cargo lo ocupará Luis Pérez, un nombramiento que se produce dos días después de que Estados Unidos levantara las sanciones impuestas al sistema de banca pública del país suramericano, incluyendo al organismo emisor. EFE

csm/rrt

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR