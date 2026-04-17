Renuncia la presidenta del Banco Central de Venezuela, informa Delcy Rodríguez

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Caracas, 16 abr (EFE).- La mandataria encargada venezolana, Delcy Rodríguez, informó este jueves de la renuncia de la presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV), Laura Guerra, y anunció que el cargo lo ocupará Luis Pérez, un nombramiento que se produce dos días después de que Estados Unidos levantara las sanciones impuestas al sistema de banca pública del país suramericano, incluyendo al organismo emisor. EFE

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