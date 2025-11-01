Renuncia Lisandro Catalán, ministro del Interior del Gobierno de Javier Milei

1 minuto

Buenos Aires, 31 oct (EFE).- Lisandro Catalán, ministro del Interior argentino, presentó este viernes su renuncia al presidente Javier Milei, en medio de cambios en la composición del Gobierno, que incluyen la salida de Guillermo Francos, jefe de Gabinete de ministros.

El Ejecutivo no ha anunciado a su reemplazante hasta el momento.

Catalán agradeció a Milei por integrar el Gobierno y la «confianza» depositada en él, y agregó que seguirá apoyando las iniciativas del presidente y su partido, La Libertad Avanza, que el último domingo obtuvo una victoria en las elecciones legislativas nacionales con más del 40 % de los votos. EFE

