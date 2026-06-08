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Renuncia presidente del Parlamento de Ecuador un día después de dimisión de la canciller

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Quito, 8 jun (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, el oficialista Neils Olsen, renunció a su cargo este lunes, un día después de la dimisión de Gabriela Sommerfeld como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

«No me voy vencido, no me voy cansado, me voy entero, me voy libre, me voy porque creo que los ciclos tienen su momento justo, y el mío aquí es hoy», dijo Olsen, al comunicar su renuncia durante una sesión del pleno del Legislativo.

El nombre de Olsen -que pertenece al movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que lidera el presidente Daniel Noboa- ha sonado en los últimos días como un eventual precandidato para las elecciones locales del próximo 29 de noviembre. EFE

sm/cpy

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