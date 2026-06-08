Renuncia presidente del Parlamento de Ecuador un día después de dimisión de la canciller

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Quito, 8 jun (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, el oficialista Neils Olsen, renunció a su cargo este lunes, un día después de la dimisión de Gabriela Sommerfeld como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

«No me voy vencido, no me voy cansado, me voy entero, me voy libre, me voy porque creo que los ciclos tienen su momento justo, y el mío aquí es hoy», dijo Olsen, al comunicar su renuncia durante una sesión del pleno del Legislativo.

El nombre de Olsen -que pertenece al movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que lidera el presidente Daniel Noboa- ha sonado en los últimos días como un eventual precandidato para las elecciones locales del próximo 29 de noviembre.

Olsen, quien fue ministro de Turismo, dijo que «servir no depende de una silla» y subrayó que su decisión «sigue siendo la misma de siempre: servir a Ecuador» ahora desde su ciudad natal, Guayaquil (suroeste), pero no reveló planes específicos sobre su futuro.

En su intervención, Olsen realizó un balance de su gestión y reflexionó sobre los desafíos enfrentados al frente de la Función Legislativa.

Señaló que durante su administración se impulsaron iniciativas orientadas a atender las necesidades del país, destacando la importancia de actuar con responsabilidad, asumir errores y mantener la convicción de servir al interés público.

Asimismo, se refirió a las dificultades propias del debate político y a la necesidad de construir acuerdos que permitan avanzar en soluciones para la ciudadanía por encima de las diferencias partidistas.

La salida de Olsen se suma a la de Sommerfeld, quien fue reemplazada por Roberto Kury, quien era ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

En una extensa carta publicada en las redes sociales de la Cancillería, Sommerfeld señaló el domingo que dimitía por motivos personales y de salud.

El cambio en la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ocurre en momentos en que el presidente, Daniel Noboa, ha iniciado un nuevo proceso de reestructuración del Ejecutivo.

El pasado jueves, el Gobierno anunció la fusión de ocho ministerios y secretarías como parte de un «proceso de optimización institucional», después de que Noboa adelantara el miércoles que iba a reducir de 14 a 10 las carteras de Estado, una medida similar a la que tomó en julio pasado. EFE

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