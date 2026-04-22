Renuncian canciller y ministro de Defensa de Perú tras un desacuerdo por la compra de aviones a EEUU

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Perú se enfrenta a una nueva crisis política tras la dimisión este miércoles de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, en medio de un desacuerdo con el presidente interino José María Balcazar sobre la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos.

Esta nueva crisis se produce en el contexto de unas elecciones presidenciales caóticas, cuya segunda vuelta está programada para junio.

Mientras ambos ministros aseguran que el contrato se firmó, el presidente anunció el martes que se pospuso la adquisición para dejar la responsabilidad a su sucesor, que será elegido en un balotaje en junio.

«El señor Balcázar está poniendo en peligro a nuestro país, haciéndole perder credibilidad y convirtiéndonos en un socio en quien no podemos confiar en un proceso de negociación», declaró el canciller Hugo de Zela a la radio RPP, donde anunció su renuncia.

El jefe de la diplomacia dijo que los «contratos se firmaron el lunes» y que un primer pago debía cumplirse el miércoles.

El ministro de Defensa, Carlos Díaz, indicó asimismo que su dimisión se debe a su total desacuerdo con la suspensión de la compra.

«Esto no responde a una situación política, sino a una necesidad estratégica de seguridad y defensa de la nación», declaró a la radio RPP.

Según los ministros salientes el contrato se discutió en el Consejo de Defensa Nacional, que acordó la firma.

En octubre de 2024 Perú anunció que renovaría después de casi tres décadas su flota de defensa aérea con la compra de 24 aviones de combate de última generación por un monto de 3.500 millones de dólares

Entre las propuestas que recibió el ministerio de Defensa para la operación figuraban los modelos Rafale (Francia), Gripen (Suecia) y F-16 Block 70 (EEUU).

En febrero pasado, un comité evaluador estatal optó por la propuesta de los F-16, aduciendo criterios técnicos y geopolíticos.

Perú posee una flota de 12 aviones Mirage 2000, según publicaciones militares especializadas.

La flota aérea de combate de Perú incluye además aviones rusos MiG-29 y bielorrusos Sukoi-27, adquiridos en 1997. La mayoría de ellos están inoperativos o en reserva.

Las dimisiones llegan mientras el país se dirige a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales en junio, en medio de una inestabilidad política crónica.

– «No buscamos una confrontación con EEUU» –

El presidente Balcázar reaccionó a la sorpresiva dimisión de dos de sus más valiosos colaboradores explicando su postura a través de un mensaje al país, transmitido por la cadena estatal de televisión desde la sede del Ejecutivo.

Explicó que su posición buscaba llamar la atención sobre el uso de los recursos públicos para que «se usen adecuadamente, razonablemente, en concordancia con las grandes brechas sociales que tenemos que cubrir en el país».

«En ningún momento ha habido una intencionalidad de confrontación con Estados Unidos», agregó el octogenario mandatario.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, instó a Balcázar a cumplir los contratos porque de lo contrario «estamos ante un problema político, legal y geopolítico».

El congresista ultraconservador Jorge Montoya sugirió destituir a Balcázar. «De repente es necesario vacarlo», dijo a la radio RPP.

El acuerdo estaba previsto para ser firmado el viernes pasado en Lima, pero se postergó entonces.

Ese mismo día el embajador de Estados Unidos en Lima, el empresario de origen cubano Bernardo Navarro, advirtió en X: «Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses (…) utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región».

ljc/dg