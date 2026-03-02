República Checa enviará cuatro aviones para repatriar a sus ciudadanos en el Golfo Pérsico

Praga, 2 mar (EFE).- El Gobierno checo ha enviado este lunes dos aviones, y prepara otros dos, a Omán para repatriar a sus ciudadanos varados en la región del Golfo Pérsico debido a la interrupción de vuelos por los ataques de Israel y EE.UU a Irán y las represalias militares de este sobre otros países de la zona.

Los aviones, fletados por una aerolínea comercial y con una capacidad de 189 pasajeros, aterrizarán en Omán, desde donde se repatriara en principio a unos 650 checos que han solicitado ya regresar a su país, según informó el primer ministro, Andrej Babis.

Unos 6.650 ciudadanos checos están actualmente en la región de Oriente Medio, 3.500 de ellos en Emiratos Árabes Unidos y 900 en Omán, según informa Radio Praga.

El Gobierno checo ha enviado otro avión a Egipto para repatriar a ciudadanos que han sido trasladados allí desde Israel.

El Ministerio de Exteriores ha recomendado a sus ciudadanos en toda la Región de Oriente Medio que no se desplacen y atiendan las instrucciones de las autoridades locales.EFE

