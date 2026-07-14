República Checa está en conversaciones con Israel para adquirir sus sistemas antiaéreos

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Jerusalén, 14 jul (EFE).- El ministro de Exteriores checo, Petr Macinka, afirmó este miércoles en Tel Aviv que su Gobierno está en conversaciones con Israel para adquirir sus sistemas de defensa antiaéreos, ya que se sitúan «tecnológicamente a la vanguardia».

En una rueda de prensa junto a su homólogo israelí, Gideon Saar, como clausura de un foro empresarial bilateral, Macinka dijo que su país quiere cumplir con los objetivos fijados como miembro de la OTAN y que uno de ellos es la defensa aérea de su país.

Macinka habló del interés con Israel para adquirir el Spyder, un sistema israelí de defensa de corto alcance (20-80 kilómetros) que protege contra aeronaves, misiles de crucero y drones.

«Esto dará lugar a un debate serio, no solo sobre el Spyder, sino también sobre el Arrow», añadió, en este último caso en referencia al sistema de defensa contra misiles de largo alcance.

La iniciativa para adquirir esta tecnología, indicó el ministro, está en manos del Ministerio de Defensa checo.

Además, Macinka dijo que convino con Saar volverse a reunir en Praga y centrar su encuentro en cooperación en materia de defensa, de cara a mejorar las relaciones comerciales entre las empresas de este campo de ambos países.

Este es el segundo viaje de Macinka a Israel en lo que va de año. En abril, visitó Jerusalén y mostró su apoyo explícito al país hebreo, además de recordar la intención de su Gobierno de trasladar su embajada a la Ciudad Santa, reivindicada por los palestinos como su capital.

Entonces dijo que la decisión no tenía fecha y no dependía solo de él, sino de su Gobierno de coalición, y en esta ocasión no hizo nuevas referencias a este asunto. EFE

mt/mra

(foto)