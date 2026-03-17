República Checa pedirá con Italia la suspensión temporal del sistema de emisiones ETS1

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Praga, 17 mar (EFE).- La República Checa apoyará en el Consejo Europeo de este jueves en Bruselas la petición de Italia de suspender temporalmente el mercado de carbono vigente en la UE desde 2005 (ETS1) para la industria, como medida para abaratar los costes energéticos y mejorar la capacidad competitiva europea.

«Tenemos una posición clara. Apoyamos la propuesta italiana para la suspensión de la aplicación del sistema ETS1 para un período de transición», afirmó el primer ministro checo, el populista Andrej Babis, en un vídeo publicado en redes sociales.

«Es la única solución rápida para la capacidad competitiva de Europa», añadió el magnate checo.

El ETS1 se creó para limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de electricidad, industria pesada, aviación y transporte marítimo.

«Este sistema tuvo históricamente su justificación, pero se ha convertido en un negocio para aquellos que no tienen obligación de reducir emisiones», argumentó el político checo su alineación con Roma.

Durante su mandato al frente del Ejecutivo en 2021, Babis ya propuso imponer un precio tope de 30 euros por tonelada para los permisos de emisión de carbono, en línea con las previsiones de la Comisión Europea, algo que no se realizó.

El precio actual de esos permisos para emisiones de CO2 es de aproximadamente 69,00 euros.

Babis plantea asimismo «sacar a las ramas industriales de alto consumo energético del sistema ETS por un período transitorio».

Si bien se espera que las guerras (Rusia-Ucrania y EEUU/Israel-Irán) centren la atención de los jefes de Gobierno en la reunión comunitaria del jueves en Bruselas, Babis señaló que para su país es actualmente «más importante» articular esas medidas en favor de la capacidad competitiva. EFE

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