República Checa prohíbe los fuegos artificiales cerca de hospitales, asilos y zoológicos

1 minuto

Praga, 31 dic (EFE).- Los checos tendrán que prescindir este miércoles de lanzar petardos y fuegos artificiales cerca de hospitales, residencias de ancianos, refugios de animales o zoológicos, en aplicación de la legislación sobre pirotecnia aprobada recientemente para proteger la salud y el medioambiente.

La iniciativa municipal que restringe desde 2020 el uso de los fuegos artificiales en Praga se ha extendido ahora a todo el país.

La norma, que entró en vigor el pasado día 1, prohíbe el uso de material pirotécnico a menos de 250 metros de hospitales, residencias de ancianos, centros de acogida o rescate de animales, zoológicos o reservas naturales.

Algunas ciudades, como Pilsen, Mlada Boleslav o Pardubice, han introducido la ley nacional en sus ordenanzas municipales con una enmienda que permite su uso sin restricciones en Nochevieja.

También se restringe la venta de esos productos a tiendas autorizadas y con control de edad, y se endurecen las condiciones para ventas online, incluida la verificación de edad y, en algunos casos, la recogida en persona para productos de mayor riesgo.

La ley prevé multas de entre 400 y 4.000 euros en caso de incumplimiento.

También están prohibidas las llamadas ‘linternas de la suerte’, campanas de papel ligero que usan aire caliente para elevarse y volar sin control.

Ahora ya sólo se pueden utilizar legalmente bengalas, cajas de bombetas y pequeñas fuentes de luz, todos ellos productos de interior de muy bajo riesgo. EFE

gm/as/jgb