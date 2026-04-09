República Checa prolonga en 20 años vida útil de 4 reactores nucleares

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Praga, 9 abr (EFE).- La República Checa anunció este jueves que prolonga en 20 años, hasta 2065 y 2067, la vida útil de los cuatro reactores de la central nuclear de Dukovany, al tiempo que estudia un paso similar con los dos reactores de Temelin.

Esta medida ha sido justificada «por el crecimiento previsto en el consumo y la producción de electricidad», declaró en rueda de prensa el ministro de Industria y Comercio, Karel Havlicek, tras constatar que la energía nuclear es uno de los pilares de la «estrategia energética a largo plazo».

«Esto no cambia la necesidad de continuar la construcción de nuevas centrales nucleares y la preparación de pequeños reactores modulares, porque la República Checa necesitará electricidad estable, segura y competitiva en el mayor volumen posible», añadió el ministro.

La prolongación de la vida útil de los reactores va a requerir “inversiones multimillonarias”, según Daniel Benes, director general de la eléctrica ČEZ, participada en un 70 % por el Estado y propietaria tanto de la central de Dukovany, en el sur del país, como de Temelin (suroeste), que juntas generan más del 40% de la energía checa.

La central de Dukovany tiene cuatro reactores VVER-440/V213 de diseño soviético con una capacidad total instalada de 2040 megavatios (MW) y el primero de ellos entró en funcionamiento en 1985, mientras que los tres restantes lo hicieron en los dos años siguientes.

En Dukovany hay contratados con la surcoreana KHNP dos nuevos reactores tipo APR1000 (reactor de agua a presión de tercera generación+), cada uno con una capacidad instalada de 1055 megavatios (MW), y se prevé que el primero de ellos entre en funcionamiento en 2036.

ČEZ informó este jueves que colaborará con la empresa francesa Framatome y otros operadores europeos en el desarrollo de conjuntos de combustible de nueva generación para los reactores de diseño soviético que tiene en la central atómica de Dukovany.

El objetivo es diversificar los proveedores de combustible nuclear para no depender de la empresa rusa TVEL, si bien ya ha recibido la primera entrega de Westinghouse. EFE

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