República Checa registra el cuarto foco de infección de gripe aviar en 2025

1 minuto

Praga, 14 nov (EFE).- República Checa confirmó su cuarto foco de gripe aviar H5N1 del año, detectado en una granja de patos situada en Bohemia, con la presencia del virus detectada ya tanto en explotaciones comerciales como pequeñas granjas y aves silvestres, informó este viernes la emisora pública ‘Radiozurnal’.

Este último foco infeccioso se detectó en Nouzov, localidad de Nimburk, en Bohemia, donde se criaban 2.000 patos de seis semanas, y que según la autoridad sanitaria se pudieron contagiar por el aire de otras aves libres del entorno.

En esta explotación también se detectó el virus en 2023, algo que afectó a 1.900 aves.

Los otros tres focos de infección en granjas comerciales de este año fueron en Cejkovice, al sureste del país, en Trebic, en el centro, y en Landskroun, en el norte, en una explotación que tiene siete naves con 53.000 gallinas.

También se han detectado en 2025 focos de infección en pequeñas granjas no comerciales en otros 17 puntos, además de en aves en libertad en ocho lugares de la República Checa.

En 2024 hubo en el país centroeuropeo 10 focos de infección de esta enfermedad, que afecta sobre todo a las aves de corral, mientras que los años de más incidencia del virus en estos últimos años fueron 2017, con 39 focos de infección, y 2021, con 47 focos.EFE

gm/ll/cg