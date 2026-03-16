República Dominicana, con apoyo de EEUU, se incauta de 261 paquetes de presunta cocaína

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Santo Domingo, 16 mar (EFE).- Las autoridades de la República Dominicana, con el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del Comando Sur de los Estados Unidos, incautaron 261 paquetes de presunta cocaína en la intervención de una lancha en Baní, al sur del país, y arrestaron a sus dos tripulantes, informaron este lunes fuentes oficiales.

La droga estaba oculta en nueve garrafas que aparentaban ser de combustible, pero contenían los 261 paquetes de presunta cocaína introducidos en fundas de plástico y forrados con cinta adhesiva.

Además se incautó una porción de supuesta marihuana, nueve garrafas vacías y documentos personales, «entre otras evidencias» vinculadas al caso.

Las autoridades iniciaron la intervención tras recibir informes de inteligencia que indicaban que varios individuos a bordo de una embarcación se dirigían en «actitud sospechosa», con un presunto alijo de sustancias narcóticas, a las costas del país, detalló la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en un comunicado.

En esta operación participaron agentes de la DNCD, la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea, que recibieron apoyo de la DEA y del Comando Sur de los Estados Unidos.

Los paquetes de la presunta droga fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para establecer el peso y el tipo exacto del cargamento.

Esta actuación se produce después de que los Estados Unidos anunciasen el jueves pasado la reapertura de la oficina de la DEA en Santo Domingo, un mes después de su cierre acontecido en medio de una investigación interna por corrupción.

Asimismo, hace unos días la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, presentó formalmente al presidente de la DNCD, Jose Cabrera Ulloa, el nuevo agregado interino de la DEA en la República Dominicana, Richard Cernuda.

En lo que va de año, las autoridades dominicanas han destruido al menos 6,000 kilogramos de drogas, en momentos en que los EEUU, desde agosto de 2025, ejecuta una operación de ataques contra lanchas rápidas, que supuestamente transportan droga, que salen desde países ubicados al sur de los Estados Unidos y que el Gobierno de Donald Trump asegura tienen como destino su país. EFE

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