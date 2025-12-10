República Dominicana, Cuba y Venezuela únicos con campeones absolutos en Campeonato Pesas

2 minutos

Santo Domingo, 10 dic (EFE).- República Dominicana, Venezuela y Cuba son los únicos países con al menos un campeón absoluto en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Halterofilia que se disputa en el Pabellón José Joaquín Puello, del Parque del Este.

Entre esas tres naciones sobresale Venezuela como la única con dos atletas ganadores de las tres medallas de oro en sus categorías, al caer el tercer día de competencia del primer evento de prueba y único clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Venezuela cosecha campeones máximos en cada rama, República Dominicana tiene en Dahiana Ortiz a su atleta más destacada y Cuba registra un monarca absoluto en masculino.

Por Venezuela se han coronado, hasta hoy miércoles, Wilkeinner Lugo y Génesis Rodríguez, en 65 y 58 kilogramos, respectivamente.

Mientras que la dominicana Ortiz se proclamó en la categoría liviana, los 48 kilogramos, durante el primer día de competencia del campeonato inaugurado el pasado lunes.

Onate Araujo ha sido, por su parte, el primer y único campeón cubano en la cita regional. El pesista antillano ganó las tres preseas doradas en 60 kilogramos.

Estos resultados determinan el gran nivel de la competencia y refleja el empuje de otras naciones no tradicionales en el deporte de las barras, los discos y la plataforma, afirmó el director general del clasificatorio y presidente de la Federación Dominicana de Pesas, Willian Ozuna.

«El desarrollo que experimentan todos los países de Centroamérica y el Caribe nos dice que el trabajo se ha venido haciendo en los últimos años está dando los frutos esperados. Ahora mismo hay un marcado equilibrio», afirmó.EFE

rsl