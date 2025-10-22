República Dominicana, en alerta por la tormenta Melissa que amenaza al vulnerable Haití

4 minutos

Santo Domingo/Puerto Príncipe, 22 oct (EFE).- República Dominicana sigue en alerta este miércoles por la tormenta tropical Melissa, que se mueve lentamente, según señalaron las autoridades locales, las cuales prevén abundantes lluvias para mañana jueves a causa del fenómeno, que amenaza como huracán al vecino Haití, un país muy vulnerable a los fenómenos naturales.

«Estamos en sesión permanente, es una tormenta muy errática, con un nivel de traslación de cuatro kilómetros, casi estacionaria», dijo el presidente del país, Luis Abinader, al término de una rueda de prensa con los organismos de emergencias para dar seguimiento a la evolución de Melissa, la tormenta número trece de la actual temporada de huracanes en el Atlántico.

Por su lado, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, señaló que «para nadie es un secreto que este evento es bastante errático, su movimiento de traslación disminuyó a cuatro kilómetros por hora, por lo que mantiene una incertidumbre en los organismos que manejamos estos temas y, sobretodo, en la misma población».

Sin embargo, la población «debe permanecer en casa por un tema de seguridad», advirtió Méndez al justificar las medidas adoptadas la víspera a instancia de Abinader, que incluyeron la suspensión de la docencia y la jornada laboral miércoles y jueves.

La milimetría asociada a la tormenta Melissa «podría sobrepasar hasta los 300 milímetros de lluvias», agregó el funcionario, quien explicó que tanto el modelo de pronóstico europeo como el americano «se han acoplado y siguen señalando que las precipitaciones podrían ocurrir en la madrugada del jueves y todo el día».

De hecho, advirtió, que existe la posibilidad de que las precipitaciones se extiendan hasta el próximo viernes, «por lo que se mantienen las medidas» adoptadas «para que la población no se arriesgue».

Ante este panorama, declaró 24 provincias en alerta, ocho en roja a las que se les suma el Distrito Nacional, trece en amarilla y tres en verde, debido a esta tormenta tropical, que se localiza a unos 485 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Príncipe (Haití), informó este miércoles la institución.

Melisaa, una amenaza para Haití

De acuerdo con el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Melissa se localiza a aproximadamente unos 515 kilómetros al sur-suroeste de la capital de Haití, un país que ha sido azotado por varios huracanes en los últimos quince años, lo que ha provocado miles de víctimas.

El director de Protección Civil de Haití, Emmanuel Pierre, advirtió este miércoles que «es posible que esta tormenta tropical traiga fuertes lluvias y vientos en las zonas del sur» del país.

El funcionario insistió a la población de los departamentos de Grand’Anse, Nippes, Sur, Sureste y Oeste, para que, «teniendo en cuenta su grado de vulnerabilidad y su capacidad para hacerle frente, actúen con prudencia».

Al mismo tiempo, el Servicio Marítimo y de Navegación de Haití (Semanah) ha prohibido las actividades en toda la costa sur y oeste del país desde este miércoles «y hasta nuevo aviso».

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos mantiene un aviso de vigilancia de huracán para la península suroeste de Haití, desde la frontera con la República Dominicana hasta Puerto Príncipe, y una vigilancia de tormenta tropical para Jamaica.

También, ha advertido que las condiciones de huracán son posibles en el área bajo vigilancia en Haití a partir del jueves por la noche, mientras que Jamaica podría comenzar a sentir condiciones de tormenta tropical entre el jueves y el viernes.EFE

mf/pma/rao/gpv

(foto)