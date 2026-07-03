República Dominicana abre exposición fotográfica sobre la dictadura argentina de 1976-1983

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Santo Domingo, 2 jul (EFE).- El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) abrió este jueves la exposición ‘Argentina, 1976: Fragmentos Visuales de la Dictadura’, una muestra que recoge imágenes de los hechos «más impactantes» ocurridos en la nación Latinoamericana durante el período de la dictadura militar (1976-1983).

La exposición es dedicada a los «cientos de miles de víctimas de terrorismo de Estado en América Latina», y busca ser «una herramienta para la memoria frente al resurgimiento de la extrema derecha en el continente», aseguró la directora del MMRD, Luisa De Peña Díaz, en un documento.

La entidad, financiada con fondos públicos, precisó que las instantáneas se encuentran en su sala de exposiciones temporales, donde se hace un recorrido desde la desaparición de jóvenes estudiantes que aún se desconoce su paradero, hasta pasar por desalojos forzosos, secuestro y quema de libros prohibidos.

De Peña Díaz también resaltó el «esfuerzo de años» de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo, una iniciativa que busca dar con el paradero de los hijos de cientos de madres embarazadas que eran secuestradas y desaparecidas, y al dar a luz a sus hijos quedaron sin identidad.

«El método sistémico de represión de la dictadura en Argentina se basó en el secuestro, la tortura y la desaparición forzada a través de una red que abarcó más de 800 centros clandestinos de detención en todo el país», sostuvo De Peña Díaz.

El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana fue inaugurado en 2011. Su apertura se realizó en vísperas del 50 aniversario de la muerte del exdictador dominicano Rafael Trujillo. Su colección fue declarada Memoria del Mundo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Por su parte, la comisaria de la exposición Patricia Solano sostuvo que con la iniciativa el Museo Memorial dominicano se «solidariza» tanto con el pueblo argentino, como con la Comisión Provincial por la Memoria, entidad en ese país «que actualmente conmemora un aniversario más de la dictadura militar» con la exposición fotográfica ’50 Años del Golpe: Instantáneas’. EFE

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