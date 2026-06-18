República Dominicana acoge foro caribeño-UE con presencia de comisario europeo de Comercio

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Santo Domingo, 18 jun (EFE).- República Dominicana acogerá este viernes la V Reunión del Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea (UE), un órgano comercial que agrupa a 42 países europeos y caribeños y busca promover el desarrollo y la integración como vías para abatir la pobreza.

La cita estará encabezada por el presidente dominicano, Luis Abinader; el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE, Maroš Šefčovič; y la secretaria permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre, Theodora Constantinidou.

En el marco de esta reunión del Consejo, que por primera vez se celebrará en territorio dominicano, se realizará la entrega de los premios los premios EPA-UE (Economic Partnership Agreement), para reconocer a las empresas exportadoras o importadoras que «mejor aprovechan» el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la UE.

Asimismo, los participantes abordarán temas «fundamentales» relacionados con el funcionamiento institucional del AAE, la facilitación del comercio, la cooperación para el desarrollo, la integración regional y otros asuntos «prioritarios» para ambas regiones, detalló el ministerio de Industria dominicano este jueves en un comunicado.

La reunión forma parte de los mecanismos de seguimiento del AAE entre la Unión Europea y los países del Cariforo, firmado en 2008, cuyo objetivo es «contribuir a la reducción y eventual erradicación de la pobreza mediante el fortalecimiento del comercio, el desarrollo sostenible y la integración regional del Caribe».

El Cariforo está integrado por los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) y la República Dominicana. Los Estados miembros de la Caricom son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Desde su firma, el AAE «ha servido como una plataforma para diversificar las exportaciones caribeñas, mejorar la competitividad regional y fortalecer los vínculos económicos entre ambas regiones», indicó el ministerio. EFE

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