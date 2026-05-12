República Dominicana acogerá de forma temporal a deportados de EEUU que no sean haitianos
Santo Domingo, 12 may (EFE).- La República Dominicana anunció este martes que acogerá un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, excepto haitianos, para «facilitar» el retorno a sus naciones de origen.
Un memorando de entendimiento de carácter no vinculante establece que República Dominicana permitirá el «ingreso temporal y «excepcional» de deportados por EE.UU. «sin antecedentes penales y en condiciones de tránsito», que no sean haitianos ni menores no acompañados.
Estas acciones se aplicarán «caso por caso» y contarán con el respaldo financiero y operativo del Gobierno estadounidense para «asegurar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen», detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano en un comunicado.EFE
