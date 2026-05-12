República Dominicana acogerá de forma temporal a deportados de EEUU que no sean haitianos

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Santo Domingo, 12 may (EFE).- La República Dominicana anunció este martes que acogerá un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, excepto haitianos, para «facilitar» el retorno a sus naciones países de origen.

Un memorando de entendimiento de carácter no vinculante establece que República Dominicana permitirá el «ingreso temporal y excepcional» deportados por EE.UU. «sin antecedentes penales y en condiciones de tránsito», que no sean haitianos ni menores no acompañados.

Estas acciones se aplicarán «caso por caso» y contarán con el respaldo financiero y operativo del Gobierno estadounidense para «asegurar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen», detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano en un comunicado.

De acuerdo con la Cancillería, este mecanismo no alterará la política migratoria dominicana ni los procedimiento vigentes de control y gestión fronteriza, en un país donde desde octubre de 2024 se deportan unos 10,000 migrantes haitianos por semana.

Esta política migratoria dominicana se produce a pesar de que organismos internacionales han pedido que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en el primer semestre de 2025 más de 4,000 personas murieron a causa de la violencia de las bandas armadas.

República Dominica y EE.UU. acordaron además una extensión «temporal» y, bajo la coordinación de las autoridades dominicanas, del acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal de Estados Unidos en instalaciones dominicanas que ya eran utilizadas previamente en la lucha contra el narcotráfico.

El Ministerio de Exteriores destacó que esta colaboración con los Estados Unidos tiene como objetivo mejorar la seguridad regional, enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, combatir el terrorismo en todas sus manifestaciones y «contribuir a una gestión ordenada y humana de los flujos migratorios». EFE

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