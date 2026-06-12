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República Dominicana acogerá las reuniones de cine iberoamericano Caaci e Ibermedia

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Santo Domingo, 12 jun (EFE).- La República Dominicana será sede de la XLVIII Reunión Ordinaria de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (Caaci) y de la Reunión Ordinaria del Programa Ibermedia, que se celebrarán del 22 al 26 de junio en Juan Dolio, se informó este viernes.

Así lo anunciaron el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Cine (DGCINE), que explicaron que en los encuentros participarán autoridades audiovisuales y cinematográficas de más de veinte países iberoamericanos.

Durante las reuniones se abordarán temas relacionados con la cooperación regional, la circulación de obras cinematográficas, las oportunidades de coproducción y el fortalecimiento de la industria audiovisual.

Las autoridades destacaron que la celebración de estos eventos en el país constituye un reconocimiento al crecimiento del sector cinematográfico dominicano y a su consolidación como referente regional en materia de producción audiovisual y cooperación internacional.

Asimismo, señalaron que la edición de este año de Ibermedia tendrá un carácter especial, ya que se prevé la elección de la persona que asumirá la Secretaría Técnica y Ejecutiva del programa, en sustitución de la actual responsable, en el marco de una transición tras casi tres décadas de gestión.

La directora general de la Dgcine, Marianna Vargas Gurilieva, afirmó que la designación de la República Dominicana como sede refleja la confianza de la comunidad audiovisual iberoamericana y fortalece el posicionamiento del país en los espacios de cooperación internacional.

Por su lado, el viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez, valoró el impacto del encuentro para la proyección de la cultura dominicana y el desarrollo del sector audiovisual.EFE

mf

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