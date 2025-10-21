República Dominicana activa sus planes de emergencia por la tormenta tropical Melissa

2 minutos

Santo Domingo, 21 oct (EFE).- La República Dominicana activó sus planes de emergencia ante las precipitaciones anunciadas para los próximos días por la tormenta tropical Melissa, que se formó este martes en el mar Caribe y generó avisos por fuertes lluvias y vientos para el país, Haití y Jamaica.

«Los organismos de primera respuesta activan sus planes de contingencia a su máxima expresión», informó el director del Centro Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez.

En ese sentido, «se inician las evacuaciones de carácter preventivo» en zonas vulnerables, añadió Méndez en una rueda de prensa junto a las autoridades de meteorología y de emergencia.

De acuerdo con lo expuesto en ese encuentro por el director de operaciones de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, el país cuenta con albergues para 600.000 personas.

En tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) alertó de que los efectos de este fenómeno se sentirán mañana miércoles sobre gran parte del país, especialmente en las regiones noreste, sureste, suroeste, noroeste, así como en la cordillera central y la zona fronteriza, donde podrían ocurrir escorrentías urbanas e inundaciones repentinas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos emitió este martes una vigilancia de huracán para la península sur de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe, mientras que el Gobierno de Jamaica activó una vigilancia de tormenta tropical para toda la isla.

Melissa se encuentra actualmente a unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se espera que pueda convertirse en huracán durante el fin de semana. EFE

