República Dominicana acuerda con un consorcio exploración y explotación petrolera

3 minutos

Santo Domingo, 31 ago (EFE).- El Gobierno dominicano firmó un contrato de producción compartida con el consorcio dominicano-estadounidense Global Min para la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en el norte y noroeste del país, un «paso estratégico» hacia la diversificación y la seguridad energética del país.

El contrato fue adjudicado mediante la Primera Ronda Petrolera, en un proceso competitivo y conforme a la ley, con aprobación pendiente del Congreso Nacional, dijo este domingo el Ministerio de Energía y Minas en un comunicado.

Se trata de concesiones para realizar operaciones en las provincias de Montecristi, Dajabón, Valverde, Puerto Plata y Santiago, consideradas de alto potencial en hidrocarburos líquidos y gaseosos.

En términos de beneficios, el Estado recibirá una participación mínima del 43 % de la renta petrolera total, junto con la generación de empleos directos e indirectos, programas de capacitación técnica para jóvenes y acciones de desarrollo comunitario.

El contrato fue suscrito por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y el representante del consorcio, Félix Manuel Santana Reyes, y establece una concesión por 11 años para las fases de exploración y explotación de ambos bloques.

Además, el contratista asumirá todos los riesgos, costos e inversiones inherentes a las operaciones, aportando la tecnología, equipos y capital necesarios para la ejecución de las fases de exploración y producción.

De esta forma se garantiza que el Estado dominicano no compromete recursos fiscales, al tiempo que se asegura la implementación de prácticas modernas y eficientes en el desarrollo de los bloques adjudicados, agregó la información.

Santos manifestó optimismo con este nuevo proyecto, debido a que representa una oportunidad «histórica» para confirmar el potencial energético del país y sentar las bases de una mayor independencia y seguridad energética. El país caribeño no es productor de hidrocarburos.

Asimismo, precisó que el contrato contempla disposiciones estrictas de protección ambiental y seguridad industrial, al garantizar que las actividades se realicen bajo estándares internacionales de sostenibilidad.

Santana Reyes, por su parte, resaltó la confianza depositada en el grupo empresarial por parte del Gobierno.

«La exploración terrestre es un proceso costoso que toma años de trabajo diligente para ‘mapear’ recursos potenciales e identificar hidrocarburos recuperables en términos económicos. Estamos contentos de poder asociarnos con República Dominicana y agradecemos la confianza puesta en nosotros para ayudar al país a gestionar el desarrollo de su potencial energético», afirmó.

Global Min es un consorcio internacional conformado por la empresa dominicana Global Min y la estadounidense Lumina Geophysical, con presencia en América Latina y el Caribe.EFE

rsl/rao/cpy