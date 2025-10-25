República Dominicana advierte que la tormenta Melissa se convertirá en huracán esta tarde

Santo Domingo, 25 oct (EFE).- La República Dominicana avisó este sábado de «una milimetría de lluvias bastante considerable» en el país debido a los efectos de la tormenta tropical Melissa, localizada a unos 375 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití), y alertó de que esta tarde está previsto que se convierta en un huracán, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Por el momento el paso de este fenómeno meteorológico ha causado un muerto e inundaciones en el país caribeño.

Las autoridades buscan en aguas del mar Caribe a un niño que desapareció junto al malecón de Santo Domingo, según la Defensa Civil.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó de está «coordinando la apertura de comercios para que la población se pueda abastecer», y estableció la alerta roja para trece provincias, entre ellas la capital, de las 32 que tiene el país.

Actualmente, más de un millón doscientas mil personas están sin agua potable en el país caribeño debido a los efectos de la tormenta, que ha dejado fuera de servicio decenas de acueductos, y otras 86 personas están en alojadas en albergues públicos a consecuencia de las lluvias. EFE

