República Dominicana anuncia bajas para probar a Panamá

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Santo Domingo, 25 may (EFE).- La selección de fútbol de República Dominicana afrontará con bajas el partido amistoso que servirá a la de Panamá para despedirse de su público antes de encarar el Mundial.

El seleccionador dominicano, el argentino Marcelo Neveleff, divulgó la lista con ausencias sensibles, como la del defensor del Real Betis español Junior Firpo.

Panamá y República Dominicana se enfrentarán este 3 de junio en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Según la federación dominicana, Firpo, referente del fútbol de la isla, «continúa con su proceso de puesta a punto física de cara a la próxima temporada y no estará disponible para esta ventana internacional».

Tampoco fueron convocados Heinz Mörschel, por un compromiso familiar; Edison Azcona, mientras se recupera de molestias en el aductor; y Edgar Pujol, quien atraviesa un momento personal delicado tras el fallecimiento de su padre.

A ellos se suman Juan Familia-Castillo y Ronaldo Vásquez.

Pese a estas bajas, Neveleff confía en poder conformar un equipo equilibrado con jugadores experimentados como Mariano Díaz del Levante español.

El partido amistoso también servirá de despedida del experimentado arquero del Cibao Miguel Lloyd, quien militó en el Árabe Unido panameño entre 2012 y 2018, período en el que se proclamó campeón en los torneos Apertura 2012, 2015 y 2016, así como en el Clausura 2015 con el conjunto caribeño.

La selección de República Dominicana viajará el 28 de mayo para iniciar la preparación del partido en la capital panameña.

Convocatoria de República Dominicana:

Porteros: Xavier Valdéz (Nashville–USA), Edwin Frías (Cibao), Anthony Núñez (Mandsfield Town-GBR) y Miguel Lloyd (Cibao).

Defensores: Jéremy Báez (Atlético Pantoja), Israel Boatwright (Inter Miami–USA), Joao Urbáez (Flamurtari Vlore-ALB), Luiyi De Lucas (Krasava–CYP), Brayan Ademán (Gimnástica De Torrelavega–ESP), Alejandro López (Rayo Vallecano–ESP) y Noah Dollenmayer (El Paso Locomotive–USA).

Centrocampistas: Alessandro Ovalle (ASD Sant’ Angelo–ITA), Manny Rodríguez (Linares Deportivo-ESP), Pablo Rosario (Oporto–POR), Jean Carlos López (Cibao), Yordy Álvarez (Atlético Pantoja) y Lucas Bretón (Málaga-ESP).

Delanteros: Mariano Díaz (Deportivo Alavés-ESP), Dorny Romero (Bolívar-BOL), Juan Carlos Pineda (Beroe-BUL), Peter González (Real Valladolid-ESP), Edarlyn Reyes (Arsenal Tula-RUS), Anyelo Gómez (O&M FC), Erick Paniagua (Aucas-ECU) y Adrián García (Leganés–ESP). EFE

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