República Dominicana asegura no recibió «presiones» de EEUU para recibir deportados

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Santo Domingo, 13 may (EFE).- El Gobierno dominicano aseguró este miércoles que no sucumbió a «presiones» de Estados Unidos para aceptar un acuerdo de un año que permite a esta última nación enviar bajo deportación a personas de terceros países.

El canciller Roberto Álvarez afirmó que su país «no tenía motivos» para negarse a una petición de ese tipo, formulada por su «principal» socio comercial y aliado político.

«Nuestro gobierno recibe solicitudes de todos nuestros socios, pero no recibe presiones (…) soberanamente decidimos cuáles solicitudes aceptar y cuáles no. Lo que conviene a nuestra soberanía, y por eso no hemos incluido en el acuerdo el arribo de ningún ciudadano haitiano», afirmó Álvarez en rueda de prensa.

El anuncio del memorando de entendimiento entre ambas naciones fue dado a conocer ayer y de inmediato sectores de la oposición y de la sociedad civil lo calificaron de «violatorio» de la soberanía nacional.

Aseguró que Estados Unidos enviará un máximo de 30 personas por mes y que su estadía en el país sería «de entre unos 7 a 15 días». Recordó que el Gobierno estadounidense cubrirá todos los gastos de estas operaciones.

Álvarez explicó que el acuerdo tendrá una duración de un año y que el Gobierno dominicano «aún no ha identificado» el lugar exacto donde permanecerán los deportados desde Estados Unidos, aunque aseguró que estarán «permanente bajo vigilancia» y destacó que las autoridades recibirán el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

«Países como Costa Rica, Ecuador, Honduras y Paraguay, entre otros, han firmado acuerdos similares con Estados Unidos. Estas personas no son criminales, sólo que no entraron regularmente a Estados Unidos y no se encuentran en el sistema migratorio de ese país», abundó el alto cargo.

«No estamos hablando de asentamiento permanente ni de absorción migratoria, ni procesos judiciales en el país. Es una operación de tránsito controlado, temporal, realizado bajo parámetros soberanía nacional y cooperación internacional», enfatizó.

Álvarez, por otra parte, también defendió la decisión anunciada ayer por República Dominicana de declarar como organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo Hezbolá.

«No tememos miedo a esta decisión. Nosotros condenamos todo tipo de terrorismo y esto también se corresponde con nuestras relaciones con Estados Unidos», apostilló.EFE

rsl